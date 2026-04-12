Мантуров рассказал о потребности России в космической съемке Земли - РИА Новости, 12.04.2026
17:05 12.04.2026
Мантуров: России ежегодно требуется космическая съемка более 400 млн кв км

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. России ежегодно требуется космическая съемка более 400 миллионов квадратных километров поверхности Земли, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Очень важный сегмент околоземной экономики касается расширения использования данных со спутников дистанционного зондирования Земли. В России ежегодная потребность в съёмке превышает 400 миллионов квадратных километров", - сказал Мантуров в эфире проекта Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд".
По его словам, ДЗЗ позволяет анализировать изменения природной и техногенной среды, составлять карты, оценивать сельхозугодья и лесной покров, управлять инфраструктурой и планировать городское развитие. Сейчас и "Роскосмос" и частные компании работают над расширением группировок спутников оптико-электронного и радиолокационного наблюдения, рассказал первый вице-премьер.
"Само предоставление снимков для государственных структур ставим на коммерческие рельсы. Такой подход даст дополнительные финансовые ресурсы для расширения этого направления", - добавил Мантуров.
В числе других приоритетов действующего сейчас в России нацпроекта "Космос" он назвал развитие космической связи и широкополосного доступа в интернет. Первый вице-премьер отметил важность перспективной группировки на высокоэллиптической орбите "Экспресс-РВ", которая обеспечит интернетом, в том числе всю акваторию Северного морского пути.
Мантуров подчеркнул, что отдельное внимание уделяется совершенствованию системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. К 2028 году точность непрерывной навигации с её помощью должна составить 2,8 метра. После этого планируется достичь дециметровой точности.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
