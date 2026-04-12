08:43 12.04.2026
В РУДН рассказали о потенциальном риске засорения окололунных орбит

Черных: освоение Луны потребует четких правил использования окололунных орбит

Орбитальный аппарат "Луна-26". Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Освоение человечеством Луны потребует чётких правил использования окололунных орбит и самого небесного тела, чтобы избежать их засорения и не лишиться возможности осваивать Луну в будущем, рассказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.
"Актуальным является вопрос использования окололунных орбит. Их неупорядоченное использование может привести к проблеме космического мусора", - сказала Черных.
В целом, по её словам, увеличение числа посылаемых к Луне объектов также может вызвать сложности с проведением астрономических исследований и ограничить для всех заинтересованных участников количество устойчивых орбит.
"Учитывая, что Международный союз электросвязи несет ответственность за радио-частотный спектр, в 2027 году на очередной конференции МСЭ государства будут решать вопросы использования окололунного пространства и орбит вокруг Луны, в тому числе вопросы радиоастрономии, использования спутников ретрансляции, радиочастотного спектра", - рассказала Черных.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
