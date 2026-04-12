Лукашенко и Путин обсудили реализацию проектов с участием КНДР

МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате с КНДР, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Телефонный разговор состоялся в воскресенье, одной из тем стало сотрудничество в тройке Белоруссии - Россия – КНДР, сообщил канал.
"По итогам официального визита Первого (президента Белоруссии – ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику определен пул перспективных направлений сотрудничества. В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате", - говорится в сообщении.
Официальный визит Лукашенко в КНДР состоялся 25-26 марта.