Лукашенко и Путин обсудили реализацию проектов с участием КНДР - РИА Новости, 12.04.2026
13:56 12.04.2026 (обновлено: 14:02 12.04.2026)
Лукашенко и Путин обсудили реализацию проектов с участием КНДР

МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате с КНДР, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
«
Телефонный разговор состоялся в воскресенье, одной из тем стало сотрудничество в тройке Белоруссии - Россия – КНДР, сообщил канал.
"По итогам официального визита Первого (президента Белоруссии – ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику определен пул перспективных направлений сотрудничества. В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате", - говорится в сообщении.
Официальный визит Лукашенко в КНДР состоялся 25-26 марта.
