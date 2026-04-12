В Крыму испекли гигантский кулич

"В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом - 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира", - сказал Жиленко.