В Крыму испекли гигантский кулич

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
В прошлом году диаметр подобного кулича был около 2,5 метра в окружности.
"В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом - 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира", - сказал Жиленко.
Представили пасхальный кулич на территории парка миниатюр. Его освятил священник, после чего угощения раздали посетителям.
"В честь великого праздника мы решили создать чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. И стремились к тому, чтобы угощения хватило на всех, и поэтому он получился больше трех метров в диаметре", - сказал Жиленко.