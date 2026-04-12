Рейтинг@Mail.ru
В Крыму испекли гигантский кулич - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:56 12.04.2026
В Крыму испекли гигантский кулич

РИА Новости: гигантский кулич испекли в Крыму

© РИА НовостиГигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками
Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости
Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, сообщил РИА Новости директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
В прошлом году диаметр подобного кулича был около 2,5 метра в окружности.
"В этом году наш гигантский праздничный кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом - 600 килограммов. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. Украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира", - сказал Жиленко.
Представили пасхальный кулич на территории парка миниатюр. Его освятил священник, после чего угощения раздали посетителям.
"В честь великого праздника мы решили создать чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. И стремились к тому, чтобы угощения хватило на всех, и поэтому он получился больше трех метров в диаметре", - сказал Жиленко.
РелигияРеспублика КрымПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала