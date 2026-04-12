Куклачев раскрыл секрет счастливой жизни

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Счастливым человеком может быть только тот, кто занимается своим любимым делом, ведь самое большое счастье в жизни - найти и развить свой внутренний дар, считает народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Куклачев начал цирковую карьеру в 1971 году, став артистом Союзгосцирка. Изначально он выступал как клоун-акробат под псевдонимом "Василек", а во второй половине 1970-х годов начал работать с кошками, создав уникальный жанр.

"Что является самым великим счастьем? Я 60 лет работаю - и при этом ни одного дня не работал, потому что занимаюсь любимым делом. Самое великое счастье - это попасть в свое психофизическое состояние, найти и развить дар внутри себя", - рассказал он в интервью РИА Новости.