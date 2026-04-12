Рейтинг@Mail.ru
Куклачев раскрыл секрет счастливой жизни - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 12.04.2026
Куклачев раскрыл секрет счастливой жизни

РИА Новости: Куклачев назвал развитие своего дара самым большим счастьем в жизни

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Счастливым человеком может быть только тот, кто занимается своим любимым делом, ведь самое большое счастье в жизни - найти и развить свой внутренний дар, считает народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
Куклачев начал цирковую карьеру в 1971 году, став артистом Союзгосцирка. Изначально он выступал как клоун-акробат под псевдонимом "Василек", а во второй половине 1970-х годов начал работать с кошками, создав уникальный жанр.
"Что является самым великим счастьем? Я 60 лет работаю - и при этом ни одного дня не работал, потому что занимаюсь любимым делом. Самое великое счастье - это попасть в свое психофизическое состояние, найти и развить дар внутри себя", - рассказал он в интервью РИА Новости.
За время карьеры Куклачев был удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Он является почетным профессором Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
Юрий КуклачевМосковский государственный университет культуры и искусствОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала