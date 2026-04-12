Эксперт рассказал, какую проблему для орбиты создают бумажные спутники

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд государств для получения места на орбитах вокруг Земли регистрируют спутники и не запускают их, чтобы впоследствии продавать права на эти места, рассказал РИА Новости в ходе Недели космоса кандидат юридических наук, член Российской ассоциации международного права (РАМП) Эмиль Сайфуллин.