Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 12.04.2026
Эксперт рассказал, какую проблему для орбиты создают бумажные спутники

© NASA / Jessica Meir — Вид на Землю с борта МКС
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд государств для получения места на орбитах вокруг Земли регистрируют спутники и не запускают их, чтобы впоследствии продавать права на эти места, рассказал РИА Новости в ходе Недели космоса кандидат юридических наук, член Российской ассоциации международного права (РАМП) Эмиль Сайфуллин.
"Безусловно, сегодня сложился международный регуляторный механизм, который позволяет безопасно управлять распределением орбит и частот <…> Однако любая орбита - это ресурс, и ресурс ограниченный. Не случайно существует такая проблема, как "бумажные спутники" - официально зарегистрированные в Международном союзе электросвязи спутники, которые, тем не менее, не запущенны и существуют только на бумаге, что позволяет государствам занимать определённые орбиты и частоты, впоследствии продавая на них права", - сказал Сайфуллин.
Помимо того, что такая практика по своей сути является спекулятивной, "бумажные спутники" перегружают систему регистрации Международного союза электросвязи и создают дефицит места на орбитах вокруг Земли, которого с каждым годом и так становится всё меньше, объяснил член РАМП.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
В миреЗемляРоссияВладимир ПутинМеждународный союз электросвязи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала