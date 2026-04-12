Россияне смогут отправить свои фотографии в космос

01:08 12.04.2026 (обновлено: 03:37 12.04.2026)
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию, в космос они попадут на спутнике "Иоффе-1" зимой 2026-2027 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан".
"В честь Дня космонавтики компания "Геоскан" снова запустила акцию "Отправь свое имя в космос". Участники могут бесплатно отправить на земную орбиту свои имена, рисунки и фотографии на цифровом носителе, который будет установлен на спутник "Иоффе-1", - говорится в сообщении.
Как рассказали в компании, на малый спутник установят цифровой носитель информации с именами, рисунками и фотографиями участников акции. Кроме того, команда центра управления полетами отберет 100 самых интересных нарисованных изображений, которые после запуска будут транслироваться на Землю в радиолюбительском диапазоне частот.
Акция "Отправь свое имя в космос" продлится до 15 октября 2026 года.
Научно-образовательный кубсат "Иоффе-1" отправится на орбиту зимой 2026-2027 годов. На нем будут, помимо носителя информации, будут установлены детектор гамма-всплесков и камера на 360 градусов. Цель аппарата — стать частью спутниковой группировки "Охотники за сверхновыми" проекта "Спейс-π".
Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов "Геоскана" Александр Хохлов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что подобные акции направлены на популяризацию космонавтики и привлечение внимания широкой общественности к возможностям современных спутников.
Ранее акция уже проводилась с использованием спутников "Геоскан-Эдельвейс" в 2022 году и "239Алферов", который в 2025 году доставил на орбиту 7787 имен и более 3500 изображений из 117 стран.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
