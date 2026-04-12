Куклачев рассказал о психических травмах у кошек
04:11 12.04.2026
Куклачев рассказал о психических травмах у кошек

Куклачев рассказал, что психические травмы у кошек иногда не лечатся

Кошки - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Кошки. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости рассказал о том, что психические травмы у кошек после испуга иногда не поддаются лечению.
"Иногда восстановление бывает невозможным, кошка уже нестабильна. Я понял, что иногда легче новое животное обучить трюку, чем восстанавливать то, которое испугалось. Страх очень сложно пересилить, особенно кошкам, у них внутри происходит зажим. Без зрителя она делает все, но в зале ждет, что произойдет взрыв", - сказал он.
Куклачев уточнил, что в таких случаях кошка уходит на заслуженную "пенсию", а ей на замену приходит другая "артистка". "Я готовлю другую кошку, неделька-две - и она делает этот трюк", - отметил он.
Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
