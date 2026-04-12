Лукашенко и Путин обсудили контакты на высшем уровне

МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили предстоящие контакты на высшем уровне, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Телефонный разговор состоялся в воскресенье. Лидеры обсудили ряд тем.
"(Президенты - ред.) обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, предстоящие контакты на высшем уровне. Обсудили региональную и международную проблематику, основные вопросы мировой повестки дня", - говорится в сообщении.