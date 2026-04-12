В Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите детей от клещей

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Закрытая одежда, отказ от прогулок по траве и использование колясок помогут защитить ребенка от клещей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"По возможности переносите младенцев на руках или используйте коляски – это заметно снижает вероятность того, что ребенок сядет или ляжет прямо на траву, где чаще всего находятся клещи. При перемещении по парку старайтесь идти по центру дорожек, избегая краев, где растет высокая растительность и кустарники", - говорится в сообщении.

Если все‑таки приходится ехать с коляской по травянистым участкам, в ведомстве посоветовали обработать нижние детали коляски акарицидным аэрозолем. Это поможет уменьшить риск переноса клещей через механизмы коляски.

"Для детей старшего возраста объясняйте правила поведения: не заходить в высокую траву и заросли, по возможности носить закрытую одежду и обувь", - подчеркнули в Роспотребнадзоре

После прогулки необходимо осматривать одежду, обувь, коляску и самого ребенка. Кожу на наличие клещей нужно проверять в складках, за ушами, в области шеи, подмышек, паха и на волосистой части головы. В случае обнаружения клеща или появления покраснения рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту.