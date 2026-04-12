Кульминация схватки на Ближнем Востоке еще впереди, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Кульминация схватки на Ближнем Востоке еще впереди, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Гендиректор обобщил результаты поставленной на паузу битвы на Ближнем Востоке: Иран устоял и сплотился, а Америка не справилась с поставленными целями и уходит в раскол.
"Ничего окончательного пока нет. Авианосец "Джордж Буш" плывёт в сторону Ирана, морская пехота накапливается для наземной операции. (Президент США Дональд - ред.) Трамп сам говорит, что ударная техника перезаряжается. Ормузский пролив под контролем Ирана, от ядерной программы Тегеран не отказался. Военный потенциал не исчерпан, воля - тоже. Кульминация схватки, похоже, ещё впереди, окончательный баланс не найден", - сказал Киселев, его слова передает ИС "Вести".
Ни одна из сторон не смирилась с достигнутым результатом, а противоречия до сих пор выглядят непримиримыми, заключил он.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
