Кинолог рассказал об опасности пасхальных угощений для собаки - РИА Новости, 12.04.2026
07:23 12.04.2026
Кинолог рассказал об опасности пасхальных угощений для собаки

РИА Новости: кинолог Голубев заявил, что собаки должны питаться своим рационом

© РИА Новости / Александр Вильф
Собака породы китайская хохлатая
Собака породы китайская хохлатая. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Собаки должны питаться своим рационом, человеческая еда, особенно праздничная, им не подходит, исключения не стоит делать даже раз в год на такие праздники, как Пасха, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Каждый праздник приводит к всплеску обращений хозяев домашних животных в ветеринарную клинику. К сожалению, очень многие люди никак не хотят усвоить правило, что человек и собака – это разные виды, и еда нам положена разная. То, что любим есть мы, может привести в случае питомца к отравлению. И даже если кто-то расскажет, что его четвероногий друг пробовал запрещенный продукт, и всё обошлось – это лишь говорит об огромном везении, исключении из правил. Повторять такой "успех" не стоит", - сказал Голубев.
Французский бульдог - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Названы породы собак, которые сильнее других страдают от теплового удара
7 апреля, 12:58
Наиболее опасными для собак он назвал куличи. Простые углеводы, из которых состоит сахарная глазурь, пищеварительная система животных переварить не может. А если глазурь шоколадная, то в ней может содержаться опасный для жизни собаки теобромин, рассказал кинолог.
Кроме того, настоящей отравой для собак является присутствующий в куличах изюм. Он вызывает острую почечную недостаточность, опасны могут быть даже одна-две ягоды для собаки весом 10 килограммов. Сама сдоба вызывает брожение и пищевые расстройства у собак. Орехи, которые есть в некоторых куличах, тоже опасны из-за высокого содержания жиров, а макадамия и мускатный орех – токсичны, рассказал Голубев.
Несмотря на то, что творог полезен для собак, творожная пасха, в которую добавлены цукаты и сахар, а зачастую, жирные сметана и сливки, может быть причиной острого панкреатита.
Президент РКФ также призвал быть осторожным с луковой шелухой. Хоть это и один из наиболее популярных, простых и экологичных способов покрасить яйца, для собаки она может быть опасна. Употребление лука приводит к гемолитической анемии у животного, причём опасна даже вода, в которой варились яйца. Последствия могут проявиться не сразу, а в течение нескольких дней. К пищевым красителям также стоит относиться осторожно, они могут вызвать у питомцев аллергию.
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества
22 февраля, 10:57
"Важно понять, что даже небольшой кусочек несет опасность, особенно если у вас собака маленьких размеров. Чтобы не омрачать светлый праздник, нужно очень внимательно следить, чтобы ничто из продуктов не попало на пол. Не отвечать на "просьбы" питомца, запрещать гостям подкармливать животных. Лечится даже панкреатит долго, тяжело и дорого. Поэтому одна ошибка может вылиться в целую трагедию", - добавил Голубев.
Тем, кто всё же хочет побаловать собаку в праздничный день, он посоветовал выбирать нежирный творог без добавок или аналогичный йогурт. Чем проще рацион домашних животных, тем безопаснее, заключил Голубев.
Собака породы малинуа - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека
8 марта, 10:32
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Пасха
 
 
