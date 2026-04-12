Каким был Казанова на самом деле

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Казанова — имя, которое век за веком означает одно: любовник, соблазнитель, повеса. Настоящий же носитель этой фамилии был совсем другим.

Как сложилась судьба легендарной личности?

Простолюдин покорил знать

Джакомо Казанова появился на свет в апреле 1725 года. Его отец был актером венецианской труппы, мать — юной красавицей-актрисой. Они редко бывали дома: гастроли, сцена, переезды между городами, пока мальчика воспитывала бабушка.

В восемь лет отец умер. В десять мать уехала в Дрезден и не вернулась. В 16 лет он уже окончил университет. Мальчика оставили одного, и он быстро научился использовать людей.

Казанова был ростом выше 180 сантиметров, смуглокожий, с крупным носом. На портретах он выглядит обычным венецианцем, но современники писали о его чарующем голосе и способности вести беседу на любую тему.

Когда ему было 21 год, он спас на улице сенатора Джованни ди Маттео Брагадина, который упал в припадке. Обаятельный молодой человек остался рядом до прибытия врачей. Брагадин пришел в себя, посмотрел на незнакомца и решил, что это ангел.

Сенатор буквально усыновил его. Провинциальный сын актрисы вдруг получил доступ в дома аристократии, на приемы, в салоны, на балы.

Разврат и строгость

Католическая мораль официально запрещала все. На практике венецианское общество поощряло то, что можно назвать "романтическими опытами" — главным образом для мужчин. Аристократы заводили связи с молодыми куртизанками, некоторые из которых потом выходили замуж. Не иметь любовницу означало быть не в тренде, чуть ли не позором.

В записях Казановы упоминаются около 120 романов — с графинями, доярками, монахинями, куртизанками. Параллельно он залез в картежные долги, которые не под силу было закрыть даже его покровителю Брагадину. Так Казанова начал занимать у женщин, которых соблазнял, и исчезать.

Арест без обвинений

Венецией правил Совет десяти — десять аристократов со всей полнотой власти, которых гневить не стоило. Казанова не послушал.

В июле 1755 года, когда ему было 30 лет, полиция ворвалась в его спальню посреди ночи. Его не допросили, не обвинили, не объяснили причину. По слухам, против него сыграли собственные карточные долги, богохульство, колдовство, развратное поведение.

В марте 1757 года Казанова сбежал из тюрьмы Пьомби, спустившись по веревке через крышу. На следующие 18 лет он покинул Венецию.

Жизнь в изгнании

Казанова прошел по всей Европе пешком, успев и разбогатеть, и снова все проиграть. Но возраст брал свое. Впервые в 38 лет молодая лондонская куртизанка не просто отвергла его — она унизила его.

В 49 лет он получил помилование и вернулся в Венецию. Но старая жизнь ждала его. Через 10 лет он снова бежал, написав сатиру на тех, кто был у власти.

В 60 лет некогда блистательный покоритель женских сердец устроился библиотекарем в замке Духцов под Прагой, служа графу Йозефу фон Вальдштейну. Хозяин часто отсутствовал, а Казанова ссорился со всеми — даже с поварами, которые неправильно готовили пасту.

Казанова умер в 1798 году, в 73 года, через год после того, как Наполеон разрушил Венецианскую республику.

Теперь его имя напоминает о жизни то ли извращенца, то ли утонченного интеллектуала, друга Вольтера и Моцарта, ученого, переведшего "Илиаду" и написавшего научно-фантастический роман.

Рукописи развратника

Когда депрессия почти добила бывшего героя, врач посоветовал Казанове писать мемуары в качестве своеобразного лекарства от душевных мук. Так, из под его пера вышли мемуары длиной 3700 листов. Рукопись он спрятал в сундук, подарил племяннику, а после она оказалась в руках издателей.