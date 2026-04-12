В Катаре возобновится морское судоходство

ДОХА, 12 апр - РИА Новости. Прерванное на время военных действий в регионе Ближнего Востока морское судоходство возобновится в воскресенье в Катаре, сообщило министерство транспорта.

"Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морского судоходства для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06.00 до 18.00 ежедневно", - отметило министерство. Согласно распоряжению минтранса, плавать после наступления темноты смогут только суда, имеющие лицензию на рыболовную деятельность.