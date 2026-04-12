В Катаре возобновится морское судоходство - РИА Новости, 12.04.2026
05:29 12.04.2026
В Катаре возобновится морское судоходство

В Катаре возобновится морское судоходство, прерванное из-за военных действий

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяКруизный лайнер в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар. Архивное фото
ДОХА, 12 апр - РИА Новости. Прерванное на время военных действий в регионе Ближнего Востока морское судоходство возобновится в воскресенье в Катаре, сообщило министерство транспорта.
"Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морского судоходства для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06.00 до 18.00 ежедневно", - отметило министерство. Согласно распоряжению минтранса, плавать после наступления темноты смогут только суда, имеющие лицензию на рыболовную деятельность.
Катарские власти настоятельно призвали всех морских операторов и владельцев судов строго соблюдать время работы, а также обеспечить наличие и полную работоспособность всего необходимого оборудования безопасности до и во время плавания.
