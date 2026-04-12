Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 66,01 процента
16:43 12.04.2026 (обновлено: 01:25 13.04.2026)
© REUTERS / Marton Monus — Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время парламентских выборов в Будапеште, Венгрия
БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 66,01% к 16:00 мск, сообщили в Национальном избирательном офисе страны.
Всего проголосовали почти пять миллионов человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 52,75%.
Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.

Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.

Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.

В выборах участвуют: "Фидес" действующего премьера, оппозиционная "Тиса", крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая Партия двухвостой собаки.

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" остаться у власти.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

На фоне такой острой политической борьбы явка на выборах значительно превысила показатели прошлого голосования.

Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
"Не будем колонией". Как Венгрия борется с вмешательством Киева в выборы
11 апреля, 10:26
В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.
Глава МИД Петер Сийярто также обвинял ЕС в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.
"Отправляет головорезов". В Венгрии забили тревогу из-за хода Зеленского
10 апреля, 16:59
 
