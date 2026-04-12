"Все это – козыри". В США устроили истерику из-за переговоров с Ираном

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У Тегерана оказалось больше козырей в рукаве, чем у Вашингтона, заявил экс-переговорщик госдепа США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер.
"Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Все это — козыри", — рассказал он в интервью CNN.
Эксперт отметил, что Иран не спешит идти на уступки, поскольку располагает серьезным вооружением и продолжает контролировать Ормузский пролив. По мнению бывшего переговорщика, Тегеран скорее рискнет столкнуться с возобновлением ударов со стороны США и Израиля, чем выйдет из дипломатических переговоров ни с чем.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.