В Иране заявили о готовности действовать зеркально в отношении США - РИА Новости, 12.04.2026
21:37 12.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Иран намерен действовать зеркально в отношении США, следует из заявления председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
"Если вы будете вести боевые действия, мы будем вести боевые действия, если вы будете действовать логически, мы будем руководствоваться логикой", - заявил Галибаф, его слова приводит агентство Рейтер.
Галибаф, как отмечает агентство, добавил, что новые угрозы президента США Дональда Трампа не окажут никакого влияния на иранский народ.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
