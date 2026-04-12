США и Иран спорят по поводу разморозки активов Тегерана, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Разногласия на переговорах США и Ирана возникли, среди прочего, по поводу суммы замороженных иранских активов, подлежащих разморозке, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Одним из расхождений на переговорах стала сумма замороженных иранских средств, которые будут разморожены", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Также США требуют от Ирана принять более широкий механизм мира, безопасности и деэскалации в регионе, который включает региональных союзников Вашингтона. Кроме того, Штаты настаивают на прекращении Ираном якобы финансирования региональных "прокси" и полном открытии Ормузского пролива без взимания платы за проход, пишет журналист со ссылкой на чиновника.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.