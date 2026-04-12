"Решающий момент". СМИ сообщили США ужасные новости о перемирии с Ираном

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Перемирие США и Израиля с Ираном стало переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

говорится в публикации. "Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем , знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока . Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме", —говорится в публикации.

Как отметил журналист, даже если конфликт возобновится, это не изменит главного: Иран уже достиг своих стратегических целей, так как продемонстрировал способность к сдерживанию, выдержал объединенное военное давление двух держав и добился значительных уступок от своих противников.

"Перемирие может сорваться. Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада", — резюмируется в материале.

Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.