"Решающий момент". СМИ сообщили США ужасные новости о перемирии с Ираном
18:27 12.04.2026
"Решающий момент". СМИ сообщили США ужасные новости о перемирии с Ираном

SC: перемирие стало переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Перемирие США и Израиля с Ираном стало переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем, знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока. Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме", — говорится в публикации.
Как отметил журналист, даже если конфликт возобновится, это не изменит главного: Иран уже достиг своих стратегических целей, так как продемонстрировал способность к сдерживанию, выдержал объединенное военное давление двух держав и добился значительных уступок от своих противников.
"Перемирие может сорваться. Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада", — резюмируется в материале.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
