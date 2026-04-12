"Это неприемлемо!" Произошедшее на переговорах с США вызвало ярость в Иране - РИА Новости, 12.04.2026
18:03 12.04.2026 (обновлено: 19:35 12.04.2026)
"Это неприемлемо!" Произошедшее на переговорах с США вызвало ярость в Иране

Маранди: США на переговорах пытались диктовать условия иранскому народу

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На переговорах в Исламабаде США пытались диктовать условия иранскому народу, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
"Что ж, переговоры провалились. Как большинство иранцев и ожидали, США вели себя как обычно. Иными словами, с высокомерием и без всякого уважения к суверенитету и независимости нации. Белый дом пытался диктовать условия иранскому народу, это неприемлемо. Они потерпели неудачу за 40 дней войны и не смогут победить за столом переговоров", — сказал он.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
По его мнению, США отнеслись к переговорам совершенно несерьезно. Существует предположение, что они были уловкой, чтобы получить больше информации.
"Иран считает, что даже если переговоры окажутся бесполезными, важно, чтобы народ и люди во всем мире видели, что Тегеран участвует в процессе и ищет решения", — заключил Маранди.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В миреСШАИсламабадСтив УиткоффДжаред КушнерМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
