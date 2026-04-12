Иран заявил о раскрытии сети агентов, предоставлявших данные другим странам

ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана задержали 50 агентов, предоставлявших недружественным по отношению к исламской республике странам чувствительную информацию о силах безопасности страны, заявляет командование сил правопорядка.
"В ходе разведывательных и оперативных действий полиции на государственном уровне была обнаружена и подвергнута удару организованная сеть, функционировавшая с целью передачи врагу чувствительной информации", - говорится в заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
Согласно информации из заявления, в ходе операции были задержаны 50 наемников и агентов, предоставлявших "врагу" информацию о чувствительных объектах, в частности об объектах инфраструктуры, служебных помещениях, контрольно-пропускных пунктах и позициях сил безопасности. У них были обнаружены и конфискованы средства спутниковой связи и оружие.
Агентство Mehr также сообщило о задержании семерых человек, связанных с оппозиционными каналами, в городе Фалаварджан провинции Исфахан в центре страны.
Еще одно агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру северо-западной иранской провинции Ардебиль сообщило о задержании агента "Моссад" до того, как тот успел отправить какую-либо информацию израильской разведке.
По данным телеканала SNN, который ссылается на командование сил безопасности района Натанз провинции Исфахан, в Натанзе были обнаружены и задержаны 26 человек, обвиняемых в пропаганде в соцсетях, направленной против правительства исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
