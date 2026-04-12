"Это принуждение". В США неожиданно высказались о переговорах с Ираном

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X заявил о провале переговоров США и Ирана в Исламабаде.
«
"Переговоры Соединенных Штатов и Ирана провалились главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под "переговоры", — написал он.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.