В Иране медики установили личности более трех тысяч погибших при ударах

ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Организация судебной медицины Ирана установила личности более трех тысяч погибших во время конфликта с США и Израилем, заявил ее глава Аббас Масджеди Арани.
"Во время войны месяца Рамадан организацией судебной медицины страны были опознаны священные тела и установлены личности 3375 погибших ", — приводит его слова IRIB.
Среди погибших 2875 мужчин и 496 женщин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Глава Белого дома Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о прекращении огня на две недели.