Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 12.04.2026 (обновлено: 12:57 12.04.2026)
США не завоевали доверия на переговорах, заявил глава иранской делегации

© REUTERS / Asim Hafeez — Обстановка в Исламабаде во время переговоров между США и Ираном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Вашингтону не удалось завоевать доверие Тегерана на встрече в Исламабаде, заявил глава иранской делегации, председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мои коллеги <...> выдвинули перспективные инициативы, однако в конечном итоге противоположная сторона не смогла в этом раунде переговоров завоевать доверие иранской делегации. США поняли нашу логику и наши принципы, и теперь пришло время принять решение, смогут они завоевать наше доверие или нет", — написал он в соцсети Х.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
02:22
По итогам переговоров, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
Глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон и Иран не смогли прийти к соглашению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
С третьей попытки: почему Иран согласился на переговоры с Америкой
9 апреля, 08:00
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИсламабадМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала