США не завоевали доверия на переговорах, заявил глава иранской делегации

ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Вашингтону не удалось завоевать доверие Тегерана на встрече в Исламабаде, заявил глава иранской делегации, председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мои коллеги <...> выдвинули перспективные инициативы, однако в конечном итоге противоположная сторона не смогла в этом раунде переговоров завоевать доверие иранской делегации. США поняли нашу логику и наши принципы, и теперь пришло время принять решение, смогут они завоевать наше доверие или нет", — написал он в соцсети Х.
По итогам переговоров, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
Глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон и Иран не смогли прийти к соглашению.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.