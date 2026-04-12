МИД Ирана ожидал, что соглашения с США не удастся достигнуть за встречу
09:57 12.04.2026
МИД Ирана ожидал, что соглашения с США не удастся достигнуть за встречу

© AP Photo / Francisco Seco — Женщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Тегеран изначально ожидал, что соглашения с США не удастся достигнуть за одну встречу, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее в воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. По его словам, делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Эти переговоры состоялись после сорока дней навязанной войны и прошли в атмосфере подозрения и недоверия. Естественно, что нам с самого начала не следовало ожидать, что мы за одно заседание достигнем соглашения. Ни у кого и не было таких ожиданий", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде.
