Иран выдвинул разумные инициативы на переговорах с США, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Иран выдвинул разумные инициативы и предложения в ходе переговоров с Соединенными Штатами, теперь все зависит от США, которые должны подойти к решению проблем реалистично, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

В субботу Иран США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. В воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.

"Иран представил разумные инициативы и предложения в ходе переговоров. Теперь все зависит от США, которые должны реалистично отнестись к решению проблем", - говорится в сообщении канала.

Телеканал добавил, что американская сторона неправильно подошла к переговорам.

"Как и свои военные расчеты, правительство США неправильно просчитало и переговоры", - уточнил канал со ссылкой на источник.