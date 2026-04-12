МИД Ирана назвал переговоры с США самыми продолжительными за 2026 год

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры Ирана с США были самыми продолжительными за 2026 год и длились в общей сложности 24 или 25 часов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.