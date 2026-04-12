МИД Ирана назвал переговоры с США самыми продолжительными за 2026 год
07:21 12.04.2026
МИД Ирана назвал переговоры с США самыми продолжительными за 2026 год

Исмаил Багаи: переговоры Ирана с США длились в общей сложности около суток

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры Ирана с США были самыми продолжительными за 2026 год и длились в общей сложности 24 или 25 часов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Этот раунд переговоров (с США - ред.) был самым продолжительным за этот год и длился в общей сложности 24 или 25 часов", - сказал Багаи, слова которого приводит агентство Mehr.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Делегация США возвращается, не достигнув сделки с Ираном, заявил Вэнс
