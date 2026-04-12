Контакты с Пакистаном продолжатся, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Иран уверен, что контакты с Пакистаном и другими друзьями в регионе продолжатся после переговоров с США в Исламабаде, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы уверены, что контакты между нами и Пакистаном, а также другими нашими друзьями в регионе, будут продолжаться", - заявил Багаи, слова которого приводит агентство Mehr.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.