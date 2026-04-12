МИД Ирана заявил о недоверии к переговорам с США

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана проходили в атмосфере недоверия, и никто не ждал, что соглашение будет достигнуто за один раз, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий", - сказал Багаи, слова которого приводит агентство Mehr.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.