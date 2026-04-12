МИД Ирана высказался об итогах переговоров с США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сделка по результатам переговоров представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде не состоялась из-за принципиального расхождения по двум-трем вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению", — цитирует его агентство Mehr.
По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал.
Несмотря на это, Багаи выразил уверенность, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.
Встреча прошла накануне в столице Пакистана.
В делегацию США вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Исламскую республику представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
По данным агентства Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта.
