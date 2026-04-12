МИД Ирана высказался об итогах переговоров с США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сделка по результатам переговоров представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде не состоялась из-за принципиального расхождения по двум-трем вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал.