"Теперь все кончено": в США ужаснулись произошедшему в Иране

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Из-за атак на Иран Соединенные Штаты потеряли всех главных партнеров, фактически убив НАТО и отвернув от себя арабские страны, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
"Это была огромная стратегическая ошибка. <…> Весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. <…> НАТО практически прекратило свое существование. Президент США Дональд Трамп и Марко Рубио говорили о выводе ста тысяч военнослужащих из Европы и о необходимости избирательного подхода к выбору тех, кого мы поддерживаем. Это конец коллективной обороны", — признался эксперт.
"Все наши стратегические отношения, определявшие наше геополитическое положение на протяжении последних 40 лет, исчезли. С ними покончено. Они прекратили свое существование, особенно в арабских государствах Персидского залива. Теперь все кончено. Это огромное стратегическое поражение для Соединенных Штатов. Это выходит за рамки простого противостояния с Ираном", — добавил Риттер.
Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
В четверг немецкий журнал Spiegel написал, что безумное поведение главы Белого дома усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства.