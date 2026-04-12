"Теперь все кончено": в США ужаснулись произошедшему в Иране - РИА Новости, 12.04.2026
05:52 12.04.2026 (обновлено: 10:25 12.04.2026)
"Теперь все кончено": в США ужаснулись произошедшему в Иране

Аналитик Риттер: атака на Иран разрушила всю систему партнерств США

© AP Photo / Vahid Salemi — Дым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Из-за атак на Иран Соединенные Штаты потеряли всех главных партнеров, фактически убив НАТО и отвернув от себя арабские страны, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
"Это была огромная стратегическая ошибка. <…> Весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. <…> НАТО практически прекратило свое существование. Президент США Дональд Трамп и Марко Рубио говорили о выводе ста тысяч военнослужащих из Европы и о необходимости избирательного подхода к выбору тех, кого мы поддерживаем. Это конец коллективной обороны", — признался эксперт.

Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Согласятся на капитуляцию". На Западе высказались о перемирии США и Ирана
Вчера, 18:44
По его словам, полтора месяца событий в Иране смогли перечеркнуть 40 лет работы США по поиску союзников в мире.
"Все наши стратегические отношения, определявшие наше геополитическое положение на протяжении последних 40 лет, исчезли. С ними покончено. Они прекратили свое существование, особенно в арабских государствах Персидского залива. Теперь все кончено. Это огромное стратегическое поражение для Соединенных Штатов. Это выходит за рамки простого противостояния с Ираном", — добавил Риттер.
Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
В четверг немецкий журнал Spiegel написал, что безумное поведение главы Белого дома усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
 
