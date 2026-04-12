США надеются, что Иран даст обязательство по ядерному оружию, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.