США надеются, что Иран даст обязательство по ядерному оружию, заявил Вэнс - РИА Новости, 12.04.2026
05:13 12.04.2026 (обновлено: 05:58 12.04.2026)
США надеются, что Иран даст обязательство по ядерному оружию, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Суть вопроса проста: видим ли мы со стороны иранцев принципиальное обязательство не разрабатывать ядерное оружие — не только сейчас и не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Пока мы этого не увидели. Мы надеемся, что увидим", - сообщил он журналистам по итогам переговоров в Исламабаде.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
