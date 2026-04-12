Иранский депутат назвал условие открытия Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти только с разрешения Ирана, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи на фоне переговоров Ирана и США в Исламабаде.