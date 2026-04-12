Иран пригрозил ответом на проход военных кораблей через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.04.2026
00:18 12.04.2026 (обновлено: 05:45 12.04.2026)
Иран пригрозил ответом на проход военных кораблей через Ормузский пролив

КСИР пообещал пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerГрузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© REUTERS / Stringer
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 апр — РИА Новости. Иран пресечет любые попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив самым суровым образом, следует из заявления командования Военно-морских сил КСИР.
"Любая попытка военных кораблей пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым суровым образом. Сейчас ВМС КСИР полностью доминируют над управлением Ормузским проливом. Проход через него разрешен только гражданским судам при выполнении определенных условий", — цитирует его агентство Fars.
Корпус стражей также опроверг сообщения о якобы удавшейся попытке американцев зайти в эту акваторию.
Накануне Fars сообщило о слежке иранских военных за эсминцем ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива. Подчеркивалось, что соответствующие сведения докладывали иранской делегации в Исламабаде. Та, в свою очередь, через пакистанского посредника передавала информацию американской стороне.
По данным агентства, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и ИРИ. Как отмечается, эти действия привели к отдаче приказа об остановке эсминца.
В субботу агентство Tasnim сообщило, что Иран решил начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
В миреИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампАббас АракчиМохаммад-Багер ГалибафСША
 
 
