Таинственный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

ДЖАКАРТА, 12 апр — РИА Новости. Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява, вызвал тревогу среди местных жителей — в соцсетях появились предположения, что речь может идти о ракетном пуске или даже боевой ракете, передает корреспондент РИА Новости.

Видео с объектом, снятое жителями деревни Слорок, распространилось в соцсетях: на кадрах видно, как яркое тело быстро движется по горизонтальной траектории на большой высоте. Очевидцы наблюдали его около 18.46 по местному времени (14.46 мск). Пользователи соцсетей стали делиться версиями произошедшего — вплоть до версии о боевой ракете.

Однако власти опровергли эти версии. Как сообщили в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), по предварительным данным, объект, скорее всего, является обломком космической ракеты-носителя, сгорающим при входе в атмосферу Земли

"Это не missile (боевой ракетный объект); анализ показывает, что это с высокой вероятностью фрагмент космической ракеты", — заявил журналистам глава геофизической станции BMKG в Маланге Рикко Кардосо.

По его словам, наблюдаемое явление соответствует эффекту "космической медузы", при котором выхлоп ракеты-носителя отражает солнечный свет и формирует вытянутый светящийся след в небе. Такой эффект ранее связывали, в частности, с пусками ракет типа Long March CZ-3B.