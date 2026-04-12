Таинственный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск - РИА Новости, 12.04.2026
17:12 12.04.2026
Таинственный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

РИА Новости: таинственный объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

© Соцсети Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява
 Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Соцсети
Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява
ДЖАКАРТА, 12 апр — РИА Новости. Светящийся объект, пролетевший над округом Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява, вызвал тревогу среди местных жителей — в соцсетях появились предположения, что речь может идти о ракетном пуске или даже боевой ракете, передает корреспондент РИА Новости.
Видео с объектом, снятое жителями деревни Слорок, распространилось в соцсетях: на кадрах видно, как яркое тело быстро движется по горизонтальной траектории на большой высоте. Очевидцы наблюдали его около 18.46 по местному времени (14.46 мск). Пользователи соцсетей стали делиться версиями произошедшего — вплоть до версии о боевой ракете.
Однако власти опровергли эти версии. Как сообщили в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), по предварительным данным, объект, скорее всего, является обломком космической ракеты-носителя, сгорающим при входе в атмосферу Земли.
"Это не missile (боевой ракетный объект); анализ показывает, что это с высокой вероятностью фрагмент космической ракеты", — заявил журналистам глава геофизической станции BMKG в Маланге Рикко Кардосо.
По его словам, наблюдаемое явление соответствует эффекту "космической медузы", при котором выхлоп ракеты-носителя отражает солнечный свет и формирует вытянутый светящийся след в небе. Такой эффект ранее связывали, в частности, с пусками ракет типа Long March CZ-3B.
В BMKG подчеркнули, что подобные явления регулярно фиксируются в экваториальных районах, включая Индонезию, где проходит множество орбит спутников и возможно вхождение космического мусора в атмосферу, и призвали граждан не поддаваться панике.
