Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия должны бороться с колониализмом, заявил парламентарий - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 12.04.2026
Россия и Индонезия должны бороться с колониализмом, заявил парламентарий

Наджамудин: Россия и Индонезия должны вместе бороться с колониализмом

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 12 апр - РИА Новости. Россия и Индонезия должны вместе бороться с новыми формами колониализма, заявил в интервью РИА Новости председатель верхней палаты парламента Индонезии Султан Бактиар Наджамудин.
"В современных условиях колониализм продолжает существовать как в физической, так и в нефизической форме. Россия и Индонезия должны продолжать совместную работу по борьбе со всеми формами колониализма", - призвал парламентарий в беседе с агентством.
Он добавил, что глобальная нестабильность "может быть преодолена только при наличии политической воли у всех стран ставить во главу угла справедливость и равенство, обеспечивая мирное сосуществование вместо произвольных действий и гегемонии, которые не сделали мир безопаснее".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Индонезийский политик оценил реальную Россию
21 декабря 2025, 07:52
 
В миреИндонезияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала