США не заставили Индию отказаться от нефти из России, заявил экс-посол

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли заставить Индию и другие страны мира отказаться от импорта российской нефти, бесперспективность этого курса США показало ослабление санкций против нефти из РФ в марте, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший первый заместитель главы индийского МИД и бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал.