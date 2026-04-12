Как Москвой управлял генерал-губернатор Арсений Закревский

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Арсений Закревский занял пост генерал-губернатора Москвы в 1848 году и управлял ею 11 лет. Несмотря на то что он много сделал для города, элиты так и не признали его своим.

Почему его не любили? И за что он получил прозвище Чурбан-Паша?

"За ним я буду как за каменной стеной"

В 1848 году по странам Европы прокатилась революционная волна, сильно напугавшая императора Николая I. Решив "подкрутить гайки", самодержец назначил генерал-губернатором Москвы 64-летнего Арсения Андреевича Закревского.

К тому времени граф уже 17 лет находился в отставке, зато имел непосредственное отношение к двум, по выражению Герцена, главным опорам николаевской политической науки: казарме и канцелярии. Закревский бы генералом, участвовавшим в нескольких военных кампаниях, включая Отечественную войну 1812 года.

Чиновничий опыт также был: он стоял во главе Министерства внутренних дел России. Руководил жестко, регламентировал все, что только можно, и даже форму чиновничьих перьев. В те годы он "пользовался репутацией разумного, дельного и обходительного человека".

Направляя такого поборника железной дисциплины в Москву, Николай I сказал : "За ним я буду как за каменной стеной".

Не любил либералов

Москвичи же от нового градоначальника были явно не в восторге — по городу стала ходить грустная шутка, что "Москва теперь не просто святая, но еще и великомученица". В обществе над губернатором смеялись, потому что он "по-французски не понимал".

Закревский быстро прослыл самодуром, его любимыми фразами стали: "Я здесь закон!", "Не позволю!" и "Упеку!". Он был следователь, прокурор и судья в одном лице. Особенно ярко проявлялся контраст с его предшественником, холеным аристократом и просвещенным вельможей Дмитрием Голицыным.

За генералом прочно закрепились прозвища Чурбан-Паша и Arsenic (оксид мышьяка).

"Закревский всюду видел злоумышленников; в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения; шпионство было организовано в обширных размерах. <...> Он против самых невинных лиц ставил отметку: "Готовый на все", — писал его современник, правовед Борис Чичерин.

Брил бороды "писакам"

Терпеть не мог губернатор и "всяких писак", видя в них источник опасного вольнодумства. Писателя-славянофила Сергея Аксакова он заставил сбрить бороду, поэту и философу Алексею Хомякову запретил не только публиковать, но даже читать кому-либо свои стихи.

Широко известна история, описанная Гиляровским в книге "Москва и москвичи". Однажды Закревский обнаружил в сдобе таракана и потребовал срочно привести к нему булочника.

"Что это за мерзость? Таракан?!" — орал на знаменитого булочника Ивана Филиппова губернатор.

"Никак нет! Это изюминка!" — ответил тот и съел кусок булки с тараканом.

"Врешь, мерзавец, саек с изюмом не бывает! Пошел вон!" — бесновался Закревский.

Филиппов вернулся в пекарню, схватил решето с изюмом, опрокинул его в саечное тесто и через час лично доставил губернатору сайки с изюмом. На следующий день от покупателей в булочной Филиппова не было отбоя.

Пострадал из-за дочери

Впрочем, это только одна сторона медали. Генерал часто вставал на сторону простых людей — гувернанток, кучеров — и мог даже дать вольную.

"Служу, как прилично званию офицера без фамилии и сколько сил имею. <...> Никогда не могу быть ни большим барином, ни случайным человеком", — писал сам Закревский в одном из писем друзьям.

Кроме того, при нем на улицах города появились почтовые ящики, были построены Большой Кремлевский дворец и здание Оружейной палаты, восстановлен после пожара Большой театр. Развивалась и городская инфраструктура: велись работы по водоснабжению Арбата и Тверской площади, а в 1851 году на пустыре у Каланчевского поля появился первый вокзал — Петербургский.

В апреле 1859 года Александр II отправил Закревского в отставку под предлогом скандала, вспыхнувшего вокруг имени его дочери, которая во второй раз вышла замуж, не разведясь с первым мужем.