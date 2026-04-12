ВСУ атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 БПЛА за сутки - РИА Новости, 12.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:51 12.04.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 БПЛА за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 беспилотниками, два человека погибли, девять ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в шести приграничных округах попали под удар со стороны Украины. Пятьдесят беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 34 частных домовладениях, предприятии, трех коммерческих объектах, магазине и 42 транспортных средствах, кроме того, поврежден храм Димитрия Солунского в Грайворонском округе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Приказано победить: русские не будут убивать на Пасху
11 апреля, 08:00
"В Шебекинском округе… выпущено 11 боеприпасов в ходе двух обстрелов и произведены атаки 41 беспилотника, 20 из которых подавлены и сбиты. В результате обстрела города Шебекино погибли супруги. Ещё один мужчина получил ранения... Ещё двое мужчин пострадали от ударов FPV-дронов по автомобилям. Один из них госпитализирован, другой отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 11 БПЛА, четыре из которых сбиты, пострадали три человека. По словам главы области, по Валуйскому и Краснояружскому округам выпущено 13 боеприпасов и произведены атаки 46 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты.
"В Грайворонском округе… произведены атаки 17 беспилотников, четыре из которых сбиты. В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин... В городе Грайворон от детонации дрона женщина получила баротравму. Она продолжает лечение в амбулаторных условиях", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
