В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый генсек ООН должен работать на обеспечение интересов всех стран, а не отдельной группы, рассказал РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

По его словам, новому генсеку следует быть непредвзятым, понимать важность устранения коренных причин конфликтов в мире, чтобы добиться долгосрочного урегулирования. Он должен ориентироваться на решения, выработанные странами в рамках консенсуса, не давая юридических оценок их действиям.