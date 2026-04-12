В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый генсек ООН должен работать на обеспечение интересов всех стран, а не отдельной группы, рассказал РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
Срок полномочий нынешнего секретаря Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.
"Нельзя допустить, чтобы данный орган в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства", — подчеркнул Логвинов.
По его словам, новому генсеку следует быть непредвзятым, понимать важность устранения коренных причин конфликтов в мире, чтобы добиться долгосрочного урегулирования. Он должен ориентироваться на решения, выработанные странами в рамках консенсуса, не давая юридических оценок их действиям.
"И это касается не только украинской проблематики", — пояснил дипломат.
Также преемнику Гутерреша предстоит кропотливая работа над ошибками. В то же время, как отметил Логвинов, Россия пока не имеет предпочтений по кандидатам, предвыборная кампания лишь набирает ход.