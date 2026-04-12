08:47 12.04.2026 (обновлено: 10:41 12.04.2026)
Не менее 30 человек погибли в давке на туристическом объекте на Гаити

Цитадель Лаферьер на севере Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли в давке на территории популярной достопримечательности на севере Гаити, передает агентство Рейтер со ссылкой на спасателей.
"
"По меньшей мере 30 человек погибли в субботу в давке… давка произошла на территории цитадели Лаферьер", - пишет агентство.
По его данным, трагедия произошла в ходе ежегодных празднований на входе в цитадель, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме выразил соболезнования семьям погибших, сообщив также, что среди участников этих празднований было много молодых людей.
Точная причина случившегося пока неизвестна.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
СМИ: ООН признала, что миротворцы совершали сексуальное насилие на Гаити
3 апреля, 10:00
 
