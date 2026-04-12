Гагарин проложил людям дорогу к звездам, заявил Путин

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам, заявил президент России Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам", - говорится в обращении президента.
В нем отмечается, что этот легендарный старт открыл новую эпоху в истории цивилизации и стал одним из самых ярких, незабываемых событий XX столетия.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
