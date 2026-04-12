Полет Гагарина вдохновил создание планетария в Индонезии
17:09 12.04.2026
Полет Гагарина вдохновил создание планетария в Индонезии

ДЖАКАРТА, 12 апр - РИА Новости. Полет первого космонавта Юрия Гагарина вдохновил создание индонезийского планетария SkyWorld, сообщило РИА Новости руководство комплекса в Джакарте.
В честь 65-летия исторического полета космонавта в планетарии прошла акция "Гагарин жив!", организованная Русским домом в Джакарте.
"Двенадцатого апреля 1961 года... человек впервые увидел космическое пространство не через телескоп, и там не было границы между днем и ночью. Это стало исторической вехой, потому что с того момента человечество поверило: помимо Земли, люди могут исследовать и космос. Полет... также вдохновил создание SkyWorld", - рассказало руководство планетария.
Администрация SkyWorld подчеркнула, что Гагарин стал символом стремления человечества к знаниям и будущему.
"Мы верим, что (в случае - ред.) если будем постоянно развивать знания, то сможем достичь будущего. Юрий Гагарин стал человеком, который принес дух единства всему человечеству… Это тот дух, который сегодня важно донести до всего человечества: дух Юрия Гагарина - это дух единства во имя человечества", - отметил планетарий.
