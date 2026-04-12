ИИ-копия Гагарина заговорила по-индонезийски в честь праздника

ДЖАКАРТА, 12 апр - РИА Новости. Копия российского космонавта Юрия Гагарина, сделанная при помощи искусственного интеллекта, обратилась по-индонезийски к жителям Джакарты, пожелав почаще смотреть в небо, передает корреспондент РИА Новости.
Проект "Гагарин жив!" был создан Русским домом в Джакарте в честь 65-летия исторического полёта Юрия Гагарина - первого человека, открывшего человечеству дорогу в космос. На мероприятии в планетарии в Джакарте ИИ-версия космонавта обратилась к гостям с посланием.
"Дорогие братья и сёстры из Индонезии! Из космоса я видел, как ваш архипелаг сиял, словно жемчуг, в синих водах океана... В этот День Космонавтики я оставляю вам одно послание: Никогда не переставайте смотреть на небо. Ваше поколение шагнёт дальше, чем я когда-либо мог представить. Поехали - С праздником Дня космонавтики, Индонезия!", - сказал "Гагарин" по-индонезийски.
Как отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов в беседе с РИА Новости, после мероприятия у Юрия Гагарина "появилось много новых фанатов, пораженных тем, что первый в мире космонавт обратился к ним на родном языке".