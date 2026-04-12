Полет Гагарина покажут на экранах по всей России - РИА Новости, 12.04.2026
00:20 12.04.2026 (обновлено: 03:37 12.04.2026)
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Полёт первого космонавта планеты Юрия Гагарина покажут на наружных экранах по всей России точно в то же время, в какое он происходил 65 лет назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Russ.
"Группа Russ (входит в RWB) совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-летнему юбилею первого полета человека в космос — Юрия Алексеевича Гагарина, запустила в наружной рекламе специальный проект "День, который изменил будущее". На цифровых экранах Russ по всей России в реальном времени, в те же минуты, когда это происходило 12 апреля 1961 года, появятся ключевые моменты полета — цитаты радиообмена, события полета, визуальные образы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Спецпроект стартует на Дальнем Востоке. Знаменитое "Поехали!" появится на экранах 12 апреля в 9.07 по местному времени. Далее будут продемонстрированы исторические фразы первого космонавта Земли. После этого спецпроект продолжится в следующем часовом поясе и завершится в Калининграде.
В пресс-службе рассказали, что изображения будут показаны синхронно на нескольких экранах. Также фразы Гагарина будут последовательно появляться на расположенных рядом цифровых конструкциях.
Как подчеркнул управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк, слова которого приведены в сообщении, Гагарин открыл для всего человечества эру энтузиастов и мечтателей покорения космоса, а также технологических прорывов, совершенных благодаря этому энтузиазму и мечте. По его словам, с помощью спецпроекта россияне не просто вспомнят факты о героическом полёте, а смогут почувствовать сопричастность к истории.
"Полет Юрия Гагарина — это не просто страница учебника истории, это в каком-то смысле наш генетический код, определивший путь развития мировой космонавтики на десятилетия вперед. Для нас в Роскосмосе особенно ценно, что инициатива Группы Russ дала дополнительную возможность еще раз рассказать об этом событии жителям всей нашей страны. На мой взгляд, это важнейший просветительский проект, который сохраняет память о подвиге первооткрывателей и вдохновляет новое поколение на великие свершения", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалёва.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
