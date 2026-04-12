08:00 12.04.2026 (обновлено: 08:07 12.04.2026)

"Поехали!" 65 лет первому полету человека в космос

Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики. Шестьдесят пять лет назад c космодрома Байконур стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Самые яркие кадры того дня — в фотоленте РИА Новости.
"Двенадцатого апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич" — с этого сообщения, прозвучавшего в эфире советского радио, в истории человечества началась эра пилотируемых космических полетов.

Космонавт Юрий Гагарин

Полету Гагарина предшествовал год тренировок в сурдо- и барокамерах, на центрифугах и тренажерах, полетов на истребителях и прыжков с парашютом.

Юрий Гагарин во время вестибулярной тренировки в Центре подготовки космонавтов

Перед стартом первый космонавт прошел еще одно тщательное медицинское обследование. В 07:10 мск 12 апреля 1961 года он занял свое место в космическом корабле. Позывной Гагарина был Кедр.

Кандидат в космонавты Юрий Гагарин во время медицинского обследования перед полетом в космос

Последние напутствия перед стартом дал космонавту главный конструктор Сергей Павлович Королев.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом

"Восток-1" стартовал с Байконура в 09:07 по московскому времени.

Старт космического корабля Восток-1, пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным произведен в 9 часов 07 минут 12 апреля 1961 года по московскому времени с космодрома Байконур

В момент старта Гагарин произнес "Поехали!" — эта фраза стала крылатой.

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом

Спустя минуту произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, в 09:10 — сброс головного обтекателя ракеты-носителя. В Центре управления полетами услышали голос Гагарина: "Вижу Землю… Красота-то какая!"

В Центре управления полетами (ЦУП) контролируют ход полета космического аппарата Восток-1 (Восток)

Первый полет продолжался 108 минут. "Восток" совершил один виток вокруг Земли, и в 10:55 спускаемый аппарат приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области.

Спускаемый аппарат космического корабля Восток

Самого Гагарина в капсуле не было: на высоте нескольких километров он катапультировался и спустился на парашюте на пашню у берега Волги.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления

Сообщение о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Космонавт превратился в настоящую знаменитость.

Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос

По всему СССР люди, одолеваемые радостными эмоциями, выходили на улицы на стихийные митинги.

Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос

На Красной площади первому космонавту устроили торжественную встречу. Никита Хрущев объявил о присвоении Гагарину звания Героя Советского Союза. Многие мальчики, родившиеся в те дни, получили имя Юрий.

Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина

