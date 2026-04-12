"Поехали!" 65 лет первому полету человека в космос

"Двенадцатого апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич" — с этого сообщения, прозвучавшего в эфире советского радио, в истории человечества началась эра пилотируемых космических полетов.
Полету Гагарина предшествовал год тренировок в сурдо- и барокамерах, на центрифугах и тренажерах, полетов на истребителях и прыжков с парашютом.
Перед стартом первый космонавт прошел еще одно тщательное медицинское обследование. В 07:10 мск 12 апреля 1961 года он занял свое место в космическом корабле. Позывной Гагарина был Кедр.
Последние напутствия перед стартом дал космонавту главный конструктор Сергей Павлович Королев.
"Восток-1" стартовал с Байконура в 09:07 по московскому времени.
В момент старта Гагарин произнес "Поехали!" — эта фраза стала крылатой.
Спустя минуту произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, в 09:10 — сброс головного обтекателя ракеты-носителя. В Центре управления полетами услышали голос Гагарина: "Вижу Землю… Красота-то какая!"
Первый полет продолжался 108 минут. "Восток" совершил один виток вокруг Земли, и в 10:55 спускаемый аппарат приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области.
Самого Гагарина в капсуле не было: на высоте нескольких километров он катапультировался и спустился на парашюте на пашню у берега Волги.
Сообщение о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Космонавт превратился в настоящую знаменитость.
По всему СССР люди, одолеваемые радостными эмоциями, выходили на улицы на стихийные митинги.
На Красной площади первому космонавту устроили торжественную встречу. Никита Хрущев объявил о присвоении Гагарину звания Героя Советского Союза. Многие мальчики, родившиеся в те дни, получили имя Юрий.
