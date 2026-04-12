"Поехали!" 65 лет первому полету человека в космос

"Двенадцатого апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич" — с этого сообщения, прозвучавшего в эфире советского радио, в истории человечества началась эра пилотируемых космических полетов.