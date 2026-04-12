Песков не исключил, что Европа будет создавать свой оборонный альянс

Он отметил, что Кремль наблюдает озабоченность европейских стран действиями США и предпринятые ЕС шаги, в том числе решение об общей политике обороны и безопасности.

"Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс", - сказал Песков автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.