В Эстонии нашли обломок, вероятно, украинского БПЛА на пляже, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Местный житель на севере Эстонии обнаружил на пляже обломок, вероятно, украинского беспилотника, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонскую полицию безопасности.

"В воскресенье утром местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона. Пресс-секретарь КаПо (департамента полиции безопасности - ред.) Марта Тууль сообщила ERR, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви... По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона", - говорится в материале.