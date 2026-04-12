В Эстонии нашли обломок, вероятно, украинского БПЛА на пляже, пишут СМИ
15:03 12.04.2026
В Эстонии нашли обломок, вероятно, украинского БПЛА на пляже, пишут СМИ

ERR: обломок, вероятно, украинского БПЛА обнаружили на пляже в Эстонии

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Местный житель на севере Эстонии обнаружил на пляже обломок, вероятно, украинского беспилотника, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонскую полицию безопасности.
"В воскресенье утром местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона. Пресс-секретарь КаПо (департамента полиции безопасности - ред.) Марта Тууль сообщила ERR, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви... По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона", - говорится в материале.
Ранее МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
11 апреля, 09:42
 
