Глава Eni выступил за приостановку запрета на импорт в ЕС российского газа - РИА Новости, 12.04.2026
22:03 12.04.2026
Глава Eni выступил за приостановку запрета на импорт в ЕС российского газа

© AP Photo / Luca Brun — Заправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци считает, что ЕС следует приостановить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который должен вступить в силу в 2027 году.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
"Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу", - заявил Дескальци, его слова приводит газета Sole 24 Ore.
По его словам, вопрос с газом нужно пересмотреть.
"Иначе кто будет производить эти дополнительные 20 миллиардов? Газ обеспечивает гибкость энергосистемы для всех электростанций, этого не дают возобновляемые источники энергии, которые нельзя остановить, и атомная энергетика, которой у нас нет, но которая в любом случае имела бы гораздо более длительное время отключения, поэтому нам нужен газ", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
