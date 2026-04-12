Рейтинг@Mail.ru
Космонавт рассказал о значении эксперимента "Экран-М" на МКС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:48 12.04.2026
Космонавт рассказал о значении эксперимента "Экран-М" на МКС

Зубрицкий: эксперимент на МКС заложит основы производства полупроводников

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проведение эксперимента "Экран-М" на Международной космической станции закладывает основы промышленного производства важнейших для микроэлектроники полупроводников в космосе, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса российский космонавт Алексей Зубрицкий.
"Если учёные получат хороший качественный материал, возможно, в будущем будут разработаны специальные платформы на базе МКС или орбитальные платформы, где можно будет получать кристаллы такого качества, которого невозможно достичь на Земле, а затем доставлять на Землю в специальных капсулах. Эксперимент очень перспективный, у него большое будущее", - сказал Зубрицкий.
Зубрицкий вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым в октябре 2025 года в ходе выходов в открытый космос установили снаружи Международной космической станции оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов "Экран-М", провели первый эксперимент по выращиванию кристаллов и доставили полученные образцы на Землю.
Кроме того, загрузили кассету с новыми подложками, чтобы космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые сейчас находятся на МКС, провели второй этап этого эксперимента.
Сессия выращивания кристаллов в ходе этого эксперимента занимает семь дней. Космонавты могут изнутри станции с помощью специального пульта управлять оборудованием.
Полупроводники – вещества, с помощью которых при изменении внешних условий можно управлять проводимостью тока. Они являются основой большинства современных микросхем.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
НаукаЗемляРоссияСергей Кудь-СверчковСергей МикаевВладимир ПутинРоскосмос65-летие полета Гагарина в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала