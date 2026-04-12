Космонавт рассказал о значении эксперимента "Экран-М" на МКС

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проведение эксперимента "Экран-М" на Международной космической станции закладывает основы промышленного производства важнейших для микроэлектроники полупроводников в космосе, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса российский космонавт Алексей Зубрицкий.

"Если учёные получат хороший качественный материал, возможно, в будущем будут разработаны специальные платформы на базе МКС или орбитальные платформы, где можно будет получать кристаллы такого качества, которого невозможно достичь на Земле , а затем доставлять на Землю в специальных капсулах. Эксперимент очень перспективный, у него большое будущее", - сказал Зубрицкий.

Зубрицкий вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым в октябре 2025 года в ходе выходов в открытый космос установили снаружи Международной космической станции оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов "Экран-М", провели первый эксперимент по выращиванию кристаллов и доставили полученные образцы на Землю.

Сессия выращивания кристаллов в ходе этого эксперимента занимает семь дней. Космонавты могут изнутри станции с помощью специального пульта управлять оборудованием.

Полупроводники – вещества, с помощью которых при изменении внешних условий можно управлять проводимостью тока. Они являются основой большинства современных микросхем.

Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – " Роскосмос ".